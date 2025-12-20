Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

Todo se encuentra listo para el Festival de Luces: Jesús es la Navidad, que se celebrará este domingo 21 de diciembre en el Parque Urracá.

Este festival, que iniciará desde las 4 de la tarde, busca encender la luz del amor, la alegría y el gozo en los corazones panameños cuando se recibe a Jesús, por ello de forma simbólica puedes traer tu celular para iluminar el parque en señal de que la luz está sobre Panamá para guiarlos a mejores días.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el evento es abierto a todas las familias y tendrá en tarima coreografías, obras de teatro, cápsulas, coros navideños, orquestas y artistas como El Rebaño, Luis Antonio, Emanuel Deliser, MC Méndez y otros que contarán la historia de cómo la luz de Jesús llegó a este mundo.

El momento cumbre de la actividad será cuando todos juntos en oración por Panamá, encenderán las luces de sus celulares y lo levantarán en señal de que la luz espiritual de Jesús alumbre los hogares panameños llenándolos de paz, amor y unidad.

El evento es organizado por la Alcaldía de Panamá junto a las iglesias cristianas, han preparado todo para que pueblo panameño pueda tener una experiencia diferente y única.