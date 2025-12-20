Nacional - 20/12/25 - 01:53 PM

Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

Este festival, que iniciará desde las 4 de la tarde, busca encender la luz del amor, la alegría y el gozo en los corazones panameños.

 

Por: Redacción/Crítica -

Todo se encuentra listo para el Festival de Luces: Jesús es la Navidad, que se celebrará este domingo 21 de diciembre en el Parque Urracá.

Este festival, que iniciará desde las 4 de la tarde, busca encender la luz del amor, la alegría y el gozo en los corazones panameños cuando se recibe a Jesús, por ello de forma simbólica puedes traer tu celular para iluminar el parque en señal de que la luz está sobre Panamá para guiarlos a mejores días.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el evento es abierto a todas las familias y tendrá en tarima coreografías, obras de teatro, cápsulas, coros navideños, orquestas y artistas como El Rebaño, Luis Antonio, Emanuel Deliser, MC Méndez y otros que contarán la historia de cómo la luz de Jesús llegó a este mundo.

LEE TAMBIÉN: Hospitalizaciones pediátricas llegan al 90% en Ciudad de la Salud

El momento cumbre de la actividad será cuando todos juntos en oración por Panamá, encenderán las luces de sus celulares y lo levantarán en señal de que la luz espiritual de Jesús alumbre los hogares panameños llenándolos de paz, amor y unidad.

El evento es organizado por la Alcaldía de Panamá junto a las iglesias cristianas, han preparado todo para que pueblo panameño pueda tener una experiencia diferente y única.

Te puede interesar

Mitradel ha realizado 34 operativos contra el trabajo infantil en diciembre

Mitradel ha realizado 34 operativos contra el trabajo infantil en diciembre

 Diciembre 20, 2025
Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

 Diciembre 20, 2025
Hospitalizaciones pediátricas llegan al 90% en Ciudad de la Salud

Hospitalizaciones pediátricas llegan al 90% en Ciudad de la Salud

 Diciembre 20, 2025
MERCOSUR: Mulino aboga por inversión, integración y democracia en la región

MERCOSUR: Mulino aboga por inversión, integración y democracia en la región

 Diciembre 20, 2025
Presidente Mulino recuerda a las víctimas del 20 de diciembre

Presidente Mulino recuerda a las víctimas del 20 de diciembre

 Diciembre 20, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó