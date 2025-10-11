Todo Panamá a prueba con dos masivos simulacros de evacuación

El país estará a prueba la próxima semana con la realización de dos simulacros que evaluarán la ejecución de los planes de evacuación y la participación ciudadana ante situaciones de emergencia.

El primer simulacro de emergencias y evacuación a nivel nacional, en su segunda edición, se llevará a cabo el lunes 13 de octubre. Participarán más de 185 instituciones gubernamentales, organismos de emergencia, centros educativos, comunidades organizadas y empresas privadas para reforzar cultura de prevención.



El ejercicio estará liderado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otros estamentos de seguridad.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), ubicado en Panamá Pacífico, el personal de Sinaproc realizará el monitoreo y registro en tiempo real del desarrollo del ejercicio en todo el país. A las 12:00 mediodía se emitirá un primer informe con los avances del simulacro.

Tonosí realizará simulacro de evacuación agropecuario

Como parte del Segundo Simulacro Nacional, el domingo 19 de octubre, el municipio de Tonosí llevará a cabo un simulacro de evacuación agropecuario, enfocado en preparar a la comunidad ante posibles emergencias naturales.

El ejercicio ha sido precedido por jornadas de capacitación al personal del municipio y busca fortalecer las acciones de salvamento y evacuación.

La medida responde a las afectaciones sufridas por Tonosí el año pasado, cuando intensas lluvias causaron pérdidas significativas de ganado, animales domésticos y sembradíos.

