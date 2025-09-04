Tormentas en camino: Pronostican lluvias de hasta 100 mm

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en gran parte del país, vigente desde el 4 hasta el 6 de septiembre de 2025. La alerta se basa en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Zonas bajo vigilancia:

Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Condiciones esperadas:

Influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de baja presión, lo que genera una atmósfera inestable.

-Lluvias diarias entre 50 y 100 mm en las provincias bajo aviso, especialmente los días 5 y 6.

-Lluvias de entre 20 y 60 mm en el resto del país.

Posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Riesgo de crecida de ríos, quebradas y deslizamientos en zonas vulnerables.

Recomendaciones a la población:

Esté atento a los comunicados oficiales de SINAPROC e IMHPA.

No cruce ríos, quebradas ni calles inundadas. Estudiantes de áreas remotas deben evitar corrientes de agua.

Asegure techos, desagües y estructuras expuestas al viento.

Conduzca con precaución por la posible baja visibilidad.

Reporte emergencias al 520-4429 o al 911.