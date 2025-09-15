Tormentas y lluvias amenazan Panamá hasta el jueves



El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió este lunes un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, que se mantendrá vigente hasta el próximo jueves 18 de septiembre. Las condiciones climáticas afectarán a diversas regiones del país, por lo que se recomienda precaución.

Áreas bajo aviso

Las provincias y comarcas bajo vigilancia incluyen: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Colón, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste, Darién, Emberá-Purú, Embera-Sambú, Guna Yala y Ngäbe-Buglé.

Causas y previsión

Las lluvias son consecuencia de la incursión de la Onda Tropical No. 30 y sistemas de baja presión situados al norte de Panamá, lo que está provocando una atmósfera más inestable. Se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 120 milímetros diarios en las zonas más afectadas, con posibles eventos puntuales de mayor intensidad en algunas provincias y comarcas.



En el resto del país, las lluvias podrían acumular entre 20 y 60 milímetros. Estos episodios estarán acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Recomendaciones

Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad, especialmente en casos de inundaciones y crecidas de ríos.

Fuertes vientos y lluvias provocan caídas de árboles y daños a nivel nacional

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) informó que las intensas lluvias y vientos de las últimas horas han provocado diversas afectaciones a nivel nacional. Se han registrado incidentes como caída de árboles, deslizamientos de tierra y rescates en áreas de difícil acceso. Las operaciones de búsqueda activa continúan en algunas zonas afectadas.

Las autoridades siguen trabajando para mitigar los efectos de las tormentas y brindar apoyo a las comunidades afectadas. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias.

