"Trabajemos Juntos por Panamá": Mulino llama a la Unidad

En el marco de la conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreció un mensaje lleno de esperanza y optimismo, destacando la necesidad de unidad para enfrentar los desafíos del país.



El mandatario, quien participó en el solemne Te Deum celebrado en la Catedral Metropolitana, hizo un llamado a los panameños a trabajar juntos para construir un futuro próspero y superar los problemas históricos que afectan a la nación.

A su salida del Te Deum, Mulino expresó su confianza en que el país tiene un “futuro definido” y afirmó que la clave para lograr el progreso es la cooperación entre todos los sectores de la sociedad.

“Tenemos un futuro próspero, un futuro definido. Debemos trabajar juntos, que el país lo necesita, y el pueblo panameño también. Estoy muy confiado”, declaró el presidente Mulino, en un claro mensaje de optimismo ante los retos que aún enfrenta Panamá.

Una Visión de Transformación para 2026

El mandatario también anticipó que los detalles de su plan para la transformación del país se darán a conocer en su discurso ante la Asamblea Nacional el próximo 2 de enero de 2026. Este discurso, según Mulino, será crucial para marcar la dirección futura de la nación.

“Mi mensaje en la Asamblea de Diputados el 2 de enero tendrá un componente fundamental. Déjenme guardarlo hasta ese día, porque será probablemente el plato fuerte de mi discurso a la nación”, explicó Mulino, destacando que 2026 será un año decisivo para abordar problemas postergados y avanzar en soluciones concretas para el país.

Reconocimiento al Sector Agropecuario y Social

El presidente también se refirió a la elección de Rodolfo Moreno como abanderado de la jornada, un empresario y productor agropecuario de la región de Chitré. Mulino destacó que este gesto era un reconocimiento al sector agropecuario, clave para la economía de Panamá.

“A través de su figura quise rendir homenaje al sector agropecuario, un sector con el que me identifico plenamente y con el que estoy muy cerca. Los productores son la columna vertebral de nuestra economía, y es fundamental reconocer su labor”, afirmó el presidente.

En relación a la situación de las comunidades afectadas por las lluvias y desastres naturales, Mulino reiteró el compromiso de su gobierno de seguir invirtiendo en infraestructura y en el sector social para apoyar a las familias más vulnerables.

El Desafío de la Planilla Estatal

En cuanto a uno de los temas más polémicos de su administración, el crecimiento de la planilla estatal, Mulino reconoció que es una dificultad que se debe enfrentar, destacando que una parte importante de este aumento se debe a leyes especiales que otorgan beneficios salariales a ciertos grupos dentro del Estado.

“La planilla estatal ha crecido debido a leyes especiales que garantizan aumentos salariales a ciertos sectores cada ciertos años. Esto es algo que estamos tratando de manejar, aunque algunas de estas leyes requieren ajustes”, explicó el presidente.

Fiestas Patrias con Esperanza

Finalmente, Mulino concluyó su intervención deseando a todos los panameños unas felices fiestas patrias. Esperó que los desfiles y celebraciones transcurran en paz y sin contratiempos, y expresó su deseo de que las festividades se realicen “tranquilas, bonitas y sin lluvia”.



Presidente Mulino asiste a la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Panamá



Seguidamente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como invitado en la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Panamá, celebrada para conmemorar los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia.



La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio Demetrio H. Brid en el histórico barrio de San Felipe, reunió a destacadas figuras del gobierno y la sociedad panameña, incluidos ministros de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático y concejales del municipio capitalino.

El mandatario ocupó el sitio central en la mesa principal, acompañado del alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, y el presidente del Concejo Municipal, Senén Mosquera, quienes encabezaron la ceremonia en un ambiente de respeto y solemnidad.

Lectura del Acta de Independencia

Uno de los momentos más significativos de la sesión fue la lectura del Acta de Independencia del Istmo, que estuvo a cargo de la concejal por el corregimiento de Ancón, Yamireth Batista. Este acto simbolizó el compromiso de Panamá con su soberanía y su historia como nación independiente.

Durante su intervención, el alcalde Mayer Mizrachi aprovechó la ocasión para agradecer al presidente Mulino y a los ministros de su gobierno por su disposición para colaborar estrechamente con el municipio y todos los representantes de los corregimientos, sin importar las diferencias políticas.

“Gracias, presidente Mulino, por su compromiso con este municipio y por demostrar que el trabajo en conjunto, más allá de las ideologías, es lo que permitirá seguir avanzando por el bien de todos los panameños”, expresó el alcalde Mizrachi, resaltando la voluntad de la administración del presidente de estrechar lazos de cooperación entre las diferentes instancias del gobierno.

Un Acto de Unidad y Reflexión Histórica

La sesión solemne también se enmarcó en un espíritu de unidad y reflexión sobre los logros alcanzados en los 122 años de independencia, así como los desafíos que Panamá debe enfrentar en su camino hacia el futuro.

El evento sirvió para reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional de los panameños, al tiempo que se reafirmó