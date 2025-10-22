Tranque infernal en la capital. Nadie sabe qué pasa

La Ciudad de Panamá es un caos total por un congestionamiento vehicular que se ha extendido por horas y afecta a zonas como Calle 50, Vía España, Cinta Costera, Paitilla y Marbella.

Desde las 3:30 p.m. comenzó el tranque que a las 6:00 p.m. aún mantenía a cientos de conductores atrapados sin poder avanzar. Muchos decidieron bajarse de los buses y caminar hasta sus casas o lugares donde pudieran conseguir otro transporte.

De acuerdo con la Dirección de Operaciones del Tránsito, no se reportó ningún accidente grave, lo que aumenta la confusión entre los afectados.

Algunos aseguran que trabajos en la vía y semáforos dañados empeoraron la situación, mientras que otros culpan la lluvia intensa que cayó en la capital.

En redes sociales circularon videos del colapso vehicular, con personas caminando entre los carros y un vendedor ambulante tratando de dirigir el tráfico en plena Calle 50. Conductores entrevistados se quejaron de la falta de autoridades y del “mal control de las calles”.

Además, la tormenta Melisa, que se mantiene en el Caribe, podría estar influyendo en las condiciones climáticas que afectaron la capital. El aviso de vigilancia se mantiene activo por lluvias y posibles inundaciones.

“Esto es desesperante. Llevo dos horas sin moverme ni un metro”, dijo uno de los conductores atrapados en el tranque.

La ciudad, literalmente, colapsó al final de la jornada laboral.