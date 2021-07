Transparencia Internacional acusa opacidad en Gobierno de PanamÃ¡

Panamá- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) alertó este jueves que la opacidad y la ausencia de una lucha contra la corrupción han marcado el desempeño del Gobierno de Laurentino Cortizo, que este jueves cumple dos años en el poder.

"El lamentable incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Laurentino Cortizo al firmar el #RetoTransparencia2019, así como el Reporte Sombra de la Implementación del ODS16, comprueban que no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en materia de transparencia y probidad", indicó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de TI.

En un comunicado, la ONG citó la "grave situación" del sistema de administración de Justicia en Panamá, que evidencia "la falta de recursos para hacer frente a la pesada carga de trabajo, así como la incapacidad de proveer la certeza del castigo en los más de 90 casos de corrupción llegados a los tribunales ".

Ello, "frente a una ciudadanía que se ve acosada constantemente por los estamentos de seguridad, debido a las restricciones impuestas por la pandemia".

En el tema del manejo de la crisis derivada de pandemia, la ONG afirmó que esta requería que el Ejecutivo la atendiese "con la mayor transparencia, poniendo un alto al dañino clientelismo y fortaleciendo la institucionalidad", pero se ha "visto lo contrario".



En cuanto a la corrupción, esta "goza de muy buena salud en Panamá y la ciudadanía lo sufre de forma directa, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2019", que reveló, entre otros, que "el 79 % de los encuestados siente que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción".



"Esto genera la sensación de hartazgo e impotencia general que se palpa día a día en la ciudadanía, sumado a los escándalos que más duelen: la politización de la vacunación que el Ministerio de Salud (MINSA) sigue sin explicar, o el posible fraude en la Lotería Nacional de Beneficencia", indicó la ONG.



El capítulo panameño de TI destacó además que en los dos años de la administración de Cortizo "la obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha desaparecido, siendo reemplazada por silencios sin consecuencias".



Bajo el manto del estado de excepción debido a la pandemia, los funcionarios callan ante las peticiones de información de periodistas y ciudadanos. Todo sucede ante la mirada impávida" de entes de supervisión y control, como la Corte Suprema o la Contraloría General, agregó.



"A partir del 1 de julio de 2021, se inicia el tercer año de la actual Administración. Un cambio de rumbo para fortalecer las instituciones, terminar con el abuso en la utilización de los recursos públicos y la impunidad, es imperativo. Seguir ignorando el creciente malestar ciudadano, es muy peligroso para todos", concluyó el capítulo panameño de TI.