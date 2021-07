La diputada Mayín Correa pidió cambios al sistema penal para acabar con la persecución política y además solicitó al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, a que realice estos cambios.

" Voy a votar por el colega Crispiano Adames con la convicción que es un hombre con el coraje necesario para hacer los cambios que requiere esta Asamblea y reclama la ciudadanía, cambios que pasan por una reforma penal integral para acabar con la persecución política en este país como es el caso del expresidente Ricardo Martinelli a quien se le juzga dos veces, que no se le imputa delito, y lo corretean porque lo que quieren es verlo muerto", indicó la diputada Correa al sustentar su voto a favor del diputado Crispiano Adames, electo este lunes nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

Correa explicó que quiere que el país sepa que " no he firmado ninguna alianza ni de recámara, ni de cocina, ni de baño ni de nada".

Que todos sepan que " mi alianza hoy, mañana y siempre será con el pueblo panameño, hasta la muerte", reiteró.

"Basta ya de persecución contra ningún panameño, voto con la convicción que el Dr. Adames algo hará por mejorar la reforma del Código Penal para que esto no se repita, no hagan sufrir a nadie, no solamente a un expresidente tan popular como Ricardo Martinelli", indicó.



La diputada Correa votó a favor de la H.D. Kayra Harding electa primera vicepresidente de la Asamblea y para la segunda vicepresidencia por el H.D. Miguel Fanovich.