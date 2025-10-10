Nacional - 10/10/25 - 05:09 PM

Tres depredadores sexuales son enviados a prisión

Los tres casos se registraron en distintos puntos de San Miguelito

 

Por: Redacción / Crítica -

Una ola de indignación y repudio recorre San Miguelito tras conocerse la detención provisional de tres hombres acusados de delitos sexuales contra menores de edad. 

La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito ha conseguido esta semana la legalización de aprehensión, la imputación de cargo y la medida cautelar más severa para cada uno de ellos, por hechos distintos que han sembrado el pánico en la comunidad.

El primer caso  ocurrió el 10 de agosto de 2025 en el corregimiento de Victoriano Lorenzo

Un imputado de 28 años de edad fue judicializado por la violación sexual ejecutada en perjuicio de una menor de tan solo 16 años de edad. La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía fue determinante para asegurar su encierro.

En un segundo hecho, un depredador fue aprehendido en la provincia de Chiriquí, luego de haber cometido un abuso contra una niña de 8 años de edad en el corregimiento de Belisario Frías

La acción coordinada de las autoridades permitió sacar de las calles a este individuo que intentaba evadir la justicia.

Finalmente, un tercer ciudadano fue presentado ante el Juzgado de Garantías por los delitos de violación carnal y actos libidinosos en perjuicio de otra menor. 

Este acto vil se produjo en el corregimiento de José Domingo Espinar. Los expedientes demuestran la extrema gravedad de los casos.

Durante las audiencias, la Fiscalía se mantuvo firme y enérgica, basándose en los riesgos procesales para solicitar la detención provisional. 

Se argumentó que los imputados no solo representan un peligro directo para las víctimas, sino que son un riesgo latente para la sociedad dada la naturaleza de los hechos cometidos contra menores de edad vulnerables, quienes no tienen capacidad para defenderse de tales ataques.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal con máximo rigor ante los Tribunales de Justicia, buscando que se impongan las penas más duras a estos criminales.

