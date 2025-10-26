Nacional - 26/10/25 - 10:54 AM

Turba, desmadre, gritos, corredera y concierto de Courtz en Amador

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales luego de un incidente en el Centro de Convenciones de Amador , según Sinaproc

 

Por: Redacción / Crítica -

Un incidente durante la apertura de puertas en el concierto de Omar Courtz provocó heridos y alarma la noche de este sábado en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

Según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en sus redes sociales, “durante la apertura de puertas para un concierto se registró un incidente con personas empujando el acceso, lo que provocó la rotura de una puerta de vidrio y varios heridos. Al menos 5 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios”.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) detalló que la seguridad del evento estaba a cargo de la Policía Municipal. Pese al susto, 

El concierto  de Courtz, conocido como   “Ousi”, continuó sin mayores contratiempos.

Testigos en redes sociales reportaron el momento de pánico y la confusión causada por la rotura de la puerta de vidrio, mientras las autoridades atendían a los heridos.

 

Te puede interesar

ASEP: servicio eléctrico de calidad y confiable será requisito para licitar

ASEP: servicio eléctrico de calidad y confiable será requisito para licitar

 Octubre 26, 2025
Alerta en el Caribe: Mar de fondo y vientos fuertes azotan la región

Alerta en el Caribe: Mar de fondo y vientos fuertes azotan la región

 Octubre 26, 2025
Turba, desmadre, gritos, corredera y concierto de Courtz en Amador

Turba, desmadre, gritos, corredera y concierto de Courtz en Amador

Octubre 26, 2025
Panamá frente al desafío OCDE: ¿Está listo el país para transformarse?

Panamá frente al desafío OCDE: ¿Está listo el país para transformarse?

 Octubre 26, 2025
¡Panamá se convierte en la puerta del MERCOSUR hacia el mundo!

¡Panamá se convierte en la puerta del MERCOSUR hacia el mundo!

Octubre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas