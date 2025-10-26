Turba, desmadre, gritos, corredera y concierto de Courtz en Amador

Un incidente durante la apertura de puertas en el concierto de Omar Courtz provocó heridos y alarma la noche de este sábado en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

Según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en sus redes sociales, “durante la apertura de puertas para un concierto se registró un incidente con personas empujando el acceso, lo que provocó la rotura de una puerta de vidrio y varios heridos. Al menos 5 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios”.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) detalló que la seguridad del evento estaba a cargo de la Policía Municipal. Pese al susto,

El concierto de Courtz, conocido como “Ousi”, continuó sin mayores contratiempos.

Testigos en redes sociales reportaron el momento de pánico y la confusión causada por la rotura de la puerta de vidrio, mientras las autoridades atendían a los heridos.