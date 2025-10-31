UAF investiga a Nadia del Río y a Publio De Gracia por fundación chimba

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) habría abierto una investigación por presuntos movimientos bancarios irregulares que salpican a la exsecretaria de la pasada administración, Nadia Del Río, y al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia.

Ambos figuran como representantes de una fundación llamada “Inquietudes”, actualmente bajo escrutinio.

Según fuentes, la UAF pidió a varios bancos nacionales información sobre transacciones realizadas por esta entidad.

En los registros oficiales, Del Río aparece como secretaria y De Gracia como presidente de la fundación.

Mientras Del Río guarda silencio, De Gracia salió a aclarar que se trató de una idea del año 2010 que nunca se concretó.

El exfuncionario dijo que el proyecto estaba vinculado a otras fundaciones en Argentina, Chile y España, con fines de promover políticas progresistas y de bienestar social, pero que nunca tuvo actividad ni cuentas abiertas, aunque sí redes sociales con el nombre @InquietudesPma.

En paralelo, el Ministerio Público mantiene otra investigación contra Del Río por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

De acuerdo con la denuncia, la exfuncionaria habría favorecido a sus allegados mediante contrataciones estatales por millones de dólares.

Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción tiene el expediente en etapa preliminar.