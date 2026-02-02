UDELAS bajo presión para reabrir carrera de instrumentación

La falta de personal especializado en los hospitales de Panamá volvió a encender las alarmas. El gremio de instrumentadores quirúrgicos solicitó formalmente a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) que reabra este mismo año la carrera de instrumentación quirúrgica, cerrada desde 2017.

La petición fue presentada durante una reunión con Graciela Ambulo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de UDELAS, donde el gremio subrayó que la necesidad es urgente y que los avances médicos requieren profesionales mejor preparados dentro de las salas de cirugía.

Tecnología médica exige más preparación

Carmen Vega, presidenta del gremio de instrumentadores quirúrgicos, advirtió que los hospitales públicos y privados demandan cada vez más personal capacitado, debido al uso de nuevas tecnologías médicas y procedimientos quirúrgicos más complejos, que exigen formación especializada para garantizar la seguridad del paciente.

Vega recordó que la carrera se impartía en UDELAS a nivel de técnico superior, y explicó que ahora buscan incorporar también la licenciatura en instrumentación quirúrgica, al considerar que ambas formaciones se complementan y son fundamentales para fortalecer el sistema de salud panameño.

Oferta académica limitada

Actualmente, quienes desean estudiar instrumentación quirúrgica en Panamá solo cuentan con el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, entidad que desde hace 23 años forma técnicos en distintas áreas del sector salud, una oferta que el gremio considera insuficiente frente a la demanda existente.