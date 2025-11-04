Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky

Un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, en el estado de Kentucky.

En la pista permanece un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

El vuelo 2976 de UPS se accidentó cuando salía con destino a Honolulu, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Las autoridades policiales confirmaron varios heridos, aunque no precisaron una cifra exacta, y las causas del choque siguen bajo investigación.

Por ahora, la alerta de seguridad impide el tránsito en un radio de cinco millas alrededor del aeropuerto y decenas de vuelos se encuentran retrasados hasta que la situación sea controlada.