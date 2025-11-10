Un Grito de Libertad que resuena en Panamá

¡Viva Panamá! Desde todos los rincones del país, el eco del Primer Grito de Independencia resonó con fuerza, recordando el valor y la determinación de hombres y mujeres como Rufina Alfaro, quienes con valentía dieron el primer paso hacia la libertad de la Patria.

La jornada fue marcada por desfiles y celebraciones en diversas regiones del país, donde delegaciones estudiantiles, entidades gubernamentales, grupos folclóricos y cívicos participaron con música, disciplina y fervor.



Las reinas y las carretas decoradas con elementos típicos llenaron de color y tradición las principales calles de ciudades como Juan Díaz, San Miguelito, Los Santos, Colón, Chiriquí y otros puntos de la geografía nacional.

Panamá Oeste se une a la celebración

En la provincia de Panamá Oeste, la celebración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos se vivió con intensidad. En el distrito de La Chorrera, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre organizó un desfile folclórico que incluyó 20 carretas, adornadas con motivos típicos que resaltaron la cultura y tradición del país.

Este año, el abanderado de la actividad fue el músico típico Jhonatan Chávez, quien expresó su agradecimiento por la distinción y el cálido recibimiento que él y su familia recibieron del pueblo.

Chávez, conocido por su talento musical, se mostró emocionado de ser parte de esta celebración tan importante para los panameños.

Además, Víctor Ballesteros, designado como orador, dirigió su discurso a la necesidad de un "nuevo grito", esta vez para liberar al país de la pobreza y la injusticia social. Sus palabras resonaron entre los asistentes, quienes se unieron en un llamado de esperanza y unidad para enfrentar los retos del presente y futuro.

Conmemoración en otros distritos

El espíritu festivo también se vivió en los distritos de Capira y Arraiján, donde las comunidades santeñas organizaron actividades de conmemoración para celebrar esta fecha histórica que sigue siendo un símbolo de la lucha por la independencia y la libertad.

