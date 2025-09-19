Una compra por semana: IMA refuerza control digital en agroferias



El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del lunes 22 de septiembre se extenderá el sistema de escaneo de cédula, ya utilizado en la compra de arroz, para adquirir otros productos en las tiendas y agroferias organizadas por la institución en todo el país.

Con esta medida, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal antes de realizar sus compras. El código QR de cada documento será escaneado mediante el Asistente Digital Personal (PDA, por sus siglas en inglés), como parte del nuevo procedimiento de verificación.

La nueva modalidad abarcará alimentos como aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados, entre otros productos básicos. Además, se implementará un control de frecuencia: cada persona podrá volver a adquirir los mismos productos únicamente después de siete días desde su última compra.

Según el IMA, esta iniciativa busca garantizar un acceso equitativo a los alimentos y optimizar la distribución de los mismos en beneficio de toda la ciudadanía.

La institución hizo un llamado a los consumidores a cumplir con este requisito, el cual permitirá agilizar el proceso de verificación y compra, promoviendo el orden y la eficiencia en estos espacios de abastecimiento.

Finalmente, el IMA recordó que está terminantemente prohibida la reventa de productos adquiridos en tiendas y agroferias para uso comercial en restaurantes, hoteles, supermercados u otros locales de expendio de alimentos. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones administrativas y penales.