Unachi: Decano admite que hija está nombrada con salario de $1,200

Un verdadero torbellino político y académico sacude a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de que el decano de la Facultad de Comunicación Social, Rodrigo Serrano, reconociera públicamente que su hija fue nombrada como administrativa en esa casa de estudios, con un salario que ronda entre los $1,100 y $1,200 mensuales.

En declaraciones, Serrano justificó la contratación asegurando que “ella tiene méritos y preparación”, aunque no negó que también ha ayudado a colocar a otras personas en la universidad.

La polémica surge en medio del déficit presupuestario que atraviesa la institución, ya que las autoridades universitarias manifestaron no estar satisfechas con los $72.7 millones recomendados para el presupuesto 2026, cuando aseguran que requieren más de $100 millones para funcionar.

Diversos sectores califican la situación como un posible caso de nepotismo o incluso de tráfico de influencias, lo que sería más grave al estar contemplado en el Código Penal.

Mientras tanto, la sociedad exige una investigación al Antai para determinar responsabilidades y posibles sanciones.