Unachi: ‘La universidad no funciona con $72 millones’

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sustentó ayer su presupuesto para el año fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con la notable ausencia de la rectora Etelvina de Bonagas, quien presentó justificación médica.

Su lugar lo tomó el vicerrector académico, Jorge Iván Bonilla, quien advirtió que el recorte al presupuesto 2026 podría afectar a muchos estudiantes y forzar el cierre de programas académicos. Bonilla contó con el apoyo de altas autoridades universitarias.

“La universidad no funciona con 72 millones. No estamos pidiendo algo para desarrollar, sino para funcionar”, expresó el vicerrector.

Bonilla explicó que la Unachi solicitó un presupuesto de $114 millones para el próximo año, pero el Ministerio de Economía y Finanzas le recomendó $72.7 millones; reiteró que con ese monto es “insostenible” sostener la universidad.

“Si se nos asigna igual al presupuesto del 2025, vamos a funcionar hasta junio; prácticamente estamos en cero”, añadió.

La semana pasada, el ministro del MEF, Felipe Chapman, expresó que la Unachi recibió un leve aumento al presupuesto, pasando de $72 millones a $72.7 millones, es decir, $700.000 frente a 2025.

Detalló que con este recorte se verán obligados a reducir la planta docente, es decir, pasando de 1,072 a 422 docentes.

Sobre los estudiantes destacó que el impacto sería aún más significativo, con una posible disminución de 22,585 a 8,966 estudiantes; y de 206 carreras, se quedarían con 77 carreras activas.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, de esos 72.7 millones, B/.69.2 millones son para funcionamiento y B/.3.5 millones para inversión.

Ayer, también sustentó la Universidad Marítima Internacional de Panamá su presupuesto de B/.18.1 millones, distribuidos en B/.16.1 millones para funcionamiento y B/.1.9 millones para inversión.