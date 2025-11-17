UNPAC reelige su Junta Directiva 2026-2028 y anuncia inversiones clave

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) confirmó la reelección íntegra de su Junta Directiva para el periodo 2026–2028, en un proceso interno que reafirmó la continuidad de su agenda gremial, centrada en la seguridad operacional, la formación técnica y la estabilidad laboral de los pilotos panameños.

La capitana Ilma Velásquez continuará al frente como secretaria general, respaldada nuevamente por los miembros del gremio, quienes destacaron la importancia de mantener una línea de gestión enfocada en profesionalización y modernización del sector.

Avances logrados durante el periodo 2023–2025

Durante su primera administración, la UNPAC consolidó acuerdos laborales y programas académicos que beneficiaron directamente a sus pilotos.

Entre los logros recientes destacan:

Fortalecimiento del Convenio Colectivo DHL–UNPAC

Se negociaron mejoras en áreas salariales, técnicas, de salud y seguridad, además de subsidios educativos para apoyar el desarrollo continuo de los aviadores.

Formación técnica y certificaciones profesionales

Diplomado Técnico-Aeronáutico , con 230 pilotos certificados.

, con 230 pilotos certificados. Diplomado en Inglés Aeronáutico, impartido junto al Centro de Idiomas de la Universidad de Panamá.

Además, se realizaron actividades comunitarias y de equidad, como la Gran Feria Familiar UNPAC y el foro “Mujeres Empoderadas en la Aviación”, que resaltó el rol femenino dentro del sector aéreo nacional.

Proyectos estratégicos para el periodo 2026–2028

La Junta Directiva reelecta presentó un plan de acción enfocado en elevar el estándar de la aviación panameña:

Actualización del Convenio Colectivo COPA/UNPAC , alineado a prácticas internacionales.

, alineado a prácticas internacionales. Creación de la Maestría en Ciencias Aeronáuticas , con énfasis en gestión aérea y seguridad de vuelo.

, con énfasis en gestión aérea y seguridad de vuelo. Adquisición de un simulador FTD B737 con ambiente de control aéreo realista, que fortalecerá el entrenamiento gremial.

con ambiente de control aéreo realista, que fortalecerá el entrenamiento gremial. Implementación de un consultorio médico gremial, destinado a atención primaria y seguimiento de salud ocupacional para los pilotos.

Compromiso con el desarrollo de la aviación nacional

La UNPAC reiteró que este nuevo periodo estará orientado al fortalecimiento del talento humano, el impulso académico y la adopción de tecnología avanzada para mantener los más altos estándares de seguridad y competitividad en la industria aérea panameña.