Vandalismo obliga a suspender clases en colegio Harmodio Arias Madrid

Además, forzaron cerraduras e ingresaron a las oficinas de la dirección de las secciones diurna y nocturna en busca de dinero y bienes de valor.

 

Las clases en colegio Harmodio Arias Madriddrid, ubicado en Chame, fueron suspendidas este lunes luego de que el centro educativo fuera víctima de actos de vandalismo y robo durante el fin de semana.

 Los delincuentes dañaron la acometida eléctrica, hurtaron materiales y equipos, incluyendo computadoras, y se llevaron parte de los alimentos del comedor escolar.   Además, forzaron cerraduras e ingresaron a las oficinas de la dirección de las secciones diurna y nocturna en busca de dinero y bienes de valor. 

El centro de copiado y varias aulas también sufrieron desorden y daños

La comunidad educativa había solicitado anteriormente al Ministerio de Educación el nombramiento de vigilantes para reforzar la seguridad del plantel.

 Las autoridades del colegio presentaron la denuncia correspondiente y esperan la llegada de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para recopilar información y pruebas. 

La comunidad educativa manifiesta su preocupación, ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. 

Algunos vecinos han reportado la existencia de una banda de delincuentes que también comete robos en residencias de la zona, por lo que se solicita a la Policía Nacional incrementar las rondas de seguridad.

