Nacional - 06/9/25 - 03:02 PM

Velero de la Guardia Costera de EE.UU. cruza el Canal de Panamá

El buque de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936 había cruzado el Canal en abril pasado procedente del Atlántico.

 

Por: Redacción/EFE -

El velero ‘Eagle’, un buque escuela de la Guardia Costera de Estados Unidos, cruzó este sábado el Canal de Panamá tras completar una gira por el Pacífico y permanecer en un puerto panameño abierto a estudiantes.

El velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936 había cruzado el Canal en abril pasado procedente del Atlántico. Durante su visita a Panamá entonces el buque brindó "oportunidades de entrenamiento marino a unos 20 oficiales y suboficiales del Servicio Aeronaval de Panamá, incluyendo la preparación de la jarcia de un velero, reparaciones abordo en situaciones de emergencia, así como intercambios culturales".

El buque escuela regresó a Panamá el pasado jueves, como informó entonces la embajada estadounidense, y permaneció atracado en el Puerto de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá y ribera Pacífica del Canal, donde estuvo abierto a estudiantes con recorridos guiados en los que se instruyó sobre navegación y la vida en el mar, dijo la legación diplomática.

Considerado además como "un buque embajador de la buena voluntad del Gobierno de Estados Unidos", esta embarcación "es el único buque de vela de las fuerzas armadas de Estados Unidos en activo y su última travesía por el Canal de Panamá se realizó en 2008", según la información oficial. 

