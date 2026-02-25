Balboa recibe primer buque y arranca normalización

El Puerto de Balboa atendió este martes su primer buque desde que el Gobierno asumió la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal. Fue la primera señal concreta de que el plan de estabilización empieza a caminar.

Se hicieron pruebas con movimiento de contenedores y se activó el Sistema Operativo de Terminales (TOS) para controlar el inventario de carga.

En menos de 24 horas se logró abrir la garita para exportaciones, contenedores vacíos y movimiento rodante. Ya están recibiendo carga de exportación y se permitió la salida de vehículos de la terminal RORO. También se realizan validaciones para que la data de los sistemas coincida con la ubicación real de cada contenedor dentro del puerto.

Las pruebas incluyeron el uso de grúas pórticas y equipos RTG en ambas terminales. En Balboa incluso se atracó un buque para probar el movimiento de contenedores. Además, ya está inventariado el 100% de la carga refrigerada, información que está dentro del sistema para tranquilidad de los dueños.

En el frente laboral, el proceso de sustitución patronal avanza. Se han realizado más de 200 sustituciones en Balboa y más de 326 en Cristóbal, para un total de 526 trabajadores, de una planilla que supera las 1,200 personas. También se informó que se ha llegado a acuerdo con 2 de los 4 sindicatos de ambas terminales.

Las autoridades indicaron que los sistemas están en línea y que se están haciendo validaciones para garantizar el control del inventario. En un periodo no mayor de 3 días se podría permitir la entrada de vehículos para retirar importaciones y cargas generales pendientes.

Pese a los avances, las operaciones todavía no están al 100%. Hubo actualizaciones de software y capacitaciones al personal. En el sector industrial hay preocupación por posibles retrasos en la cadena de suministro, aunque aseguran que hasta ahora no han sentido un impacto directo.

Diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional también trabajan en dos proyectos: uno para regular las concesiones portuarias y otro para establecer una estrategia marítima nacional. Se instalaron mesas técnicas con distintos sectores para desarrollar propuestas relacionadas con el sistema portuario del país.