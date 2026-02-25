Refrendan $3 millones para 24 ambulancias del Sume 911

La Contraloría General de la República le dio el visto bueno a la compra de 24 ambulancias para el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (Sume 911). El monto total asciende a $3 millones, destinados a reforzar el traslado de pacientes en estado crítico en todo el país.

Se trata de 18 ambulancias de soporte vital avanzado 4x2, valoradas en $2.3 millones, y 6 ambulancias 4x4 por $720 mil. La empresa MPS Latam, S.A. será la encargada de proveer los vehículos que estarán equipados para atender emergencias de alto riesgo.

Las ambulancias de soporte vital avanzado son utilizadas para pacientes cuyo estado es real o potencialmente grave. Cuentan con equipamiento especializado, insumos médicos y personal capacitado para estabilizar a la persona mientras es trasladada a un centro hospitalario.

El pasado 15 y 16 de enero, el Sume 911 realizó el descarte de siete ambulancias en sus instalaciones de Pedregal. Según un informe de la Unidad Institucional de Bienes Patrimoniales, se recolectaron más de 17 mil toneladas de material ferroso.

Ese proceso se suma a otro realizado en junio de 2025, cuando se chatarrearon 38 ambulancias adicionales.

Actualmente, el Sume 911 cuenta con 31 puntos de despacho a nivel nacional. En enero, los centros con más salidas fueron Villa Olímpica (712), Atlapa (648), Pan de Azúcar (618), UTP Centenial (613) y Bique, en Arraiján (551).

Durante ese mes, 3,232 pacientes fueron trasladados y 2,830 personas recibieron atención en el sitio. También se reportaron 842 despachos cancelados y 759 personas que rehusaron atención.

En los pasados carnavales, las emergencias más atendidas fueron inconsciencias o desmayos (143) y accidentes de tránsito (142). Además, se registraron 95 caídas, 102 casos respiratorios, 20 problemas cardíacos y tres personas ahogadas.