Nacional - 24/10/25 - 06:12 PM

Venta de lotería clandestina podría convertirse en un delito penal

La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo, informó que la institución impulsa un proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta de loterías clandestinas.

 

Por: Redacción/Crítica

La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo, informó que la institución impulsa un proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta de loterías clandestinas. 

Jaramillo explicó que el texto legal se discute ya con representantes de asociaciones de billeteros, y que solo falta presentarlo en la provincia de Colón, para sus últimas observaciones al respecto.

“No había venta si no hubiera comprador”, dijo la funcionaria a TVN Noticias.

Destacó que una vez concluida esta etapa se presentará formal para modificar el marco legal.

Jaramillo mencionó que el proyecto sugiere incluir estas conductas al Código Penal, en la sección de delitos económicos y blanqueo de capitales, debido a las grandes pérdidas que le representa al Estado.

 Octubre 24, 2025
Además, la sanción propuesta no recaería solo en los vendedores, sino sobre quienes la compran.

“Se castiga tanto al que compra como al que vende, porque no habría vetas si ni hay compradores”, añadió.

Reiteró que Chiriquí y Veraguas son las provincias donde existe mayor incidencia de lotería clandestina. Señaló que incluso se encontró a billeteros autorizados de la LNB vendiendo loterías extranjeras como la “tica” (Costa Rica) y “nica” (Nicaragua).

