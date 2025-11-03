Veraguas: Adolescente da a luz y abandona a su bebé en paraje solitario

Este fin de semana, un hecho conmovedor y que genera profunda reflexión social tuvo lugar en el corregimiento de El Prado, distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas. Una adolescente de aproximadamente 15 años, en circunstancias aún bajo investigación, dio a luz a su hijo en un lugar apartado y, posteriormente, lo dejó abandonado entre la vegetación.

La alarmante situación fue descubierta cuando una niña del lugar escuchó el llanto de la recién nacida y alertó a los adultos de la comunidad. Los vecinos se dirigieron rápidamente al sitio y notificaron a las autoridades. En cuestión de minutos, los paramédicos del Ministerio de Salud llegaron al lugar para prestar auxilio, trasladando a ambos, madre e hijo, a un centro de salud.

Se reportó que la menor, en estado crítico, llegó a la casa de sus familiares ensangrentada y desorientada, lo que generó gran preocupación. Inmediatamente, fue trasladada junto a su bebé en una ambulancia al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde ambos permanecen hospitalizados, fuera de peligro y recibiendo atención médica y psicológica.

Las autoridades competentes, incluido el Ministerio Público y la Sección de Familia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), han iniciado las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y determinar las posibles responsabilidades.

Este incidente pone de manifiesto una preocupante realidad que persiste en muchas zonas rurales del país: la vulnerabilidad de las adolescentes frente al embarazo precoz, la falta de educación sexual adecuada y la escasa orientación emocional y familiar.

Líderes comunitarios y educadores de la región han destacado la urgente necesidad de fortalecer los programas de educación sexual integral y atención psicológica en las comunidades más alejadas.

“Este no es solo un caso de emergencia, es una llamada de atención para que trabajemos en la prevención de situaciones similares. Es fundamental que se ofrezcan las herramientas adecuadas para proteger a nuestras niñas y adolescentes”, expresó un docente local.

Mientras madre e hijo se recuperan, este caso pone de relieve la importancia de abordar con mayor sensibilidad y compromiso las problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia en las áreas rurales del país. La falta de apoyo adecuado y orientación en estas comunidades puede convertir una situación de vulnerabilidad en una tragedia.