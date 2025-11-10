Veraguas refuerza vigilancia sanitaria por brote de tosferina en zona comarcal

El Ministerio de Salud (MINSA) ha activado medidas de vigilancia sanitaria en la provincia de Veraguas tras la aparición de varios casos de tosferina en comunidades de la comarca Ngäbe Buglé. Así lo informó el doctor Xavier Torres, director regional del MINSA, quien destacó que el sistema de salud provincial se encuentra en alerta para evitar la expansión del brote.

Los centros de salud cercanos a la zona comarcal, incluyendo hospitales y policlínicas, han sido instruidos para identificar y atender de manera temprana los posibles contagios. Asimismo, se han intensificado las acciones preventivas en las áreas de mayor riesgo.

"La vigilancia está en marcha y los equipos de salud están preparados para actuar rápidamente. Es fundamental evitar el contagio y reconocer los síntomas a tiempo", señaló el doctor Torres.

La tosferina, enfermedad respiratoria altamente contagiosa, afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en personas de todas las edades. La clave de su prevención radica en la vacunación y el control sanitario comunitario.

El MINSA hace un llamado a la población para que mantenga las medidas de higiene, acuda al centro de salud en caso de tos persistente y complete el esquema de vacunación.

Además, se continuará con el monitoreo de las comunidades afectadas y la capacitación en prevención para evitar un brote mayor.

La colaboración entre las autoridades locales, el personal médico y la comunidad es esencial para controlar el brote y garantizar la salud pública en la región.