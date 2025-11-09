¡Verrrrr...ero en el desfile de Las Tablas! Desorganización y cabreo

Lo que debía ser una fiesta patria terminó en enojo, cansancio y desmayos.

Padres, docentes y estudiantes denunciaron el despelote monumental que se armó durante el desfile en Las Tablas este sábado 8 de noviembre, donde hasta las 10 de la noche, más de 30 delegaciones se quedaron sin poder salir.

“No había ni un alma organizando, todo era un desorden. Los muchachos llevaban horas bajo el sol, sin agua, sin comer, y esperando a ver si algún funcionario daba la cara”, reclamó una madre visiblemente molesta.

En redes sociales, los comentarios estallaron:

“Eso fue un despelote, los estudiantes esperaron hasta 7 horas para salir. A las 10 pm todavía había buses llenos de estudiantes sin desfilar y filas de colegios en formación. HORRIBLEEE.”

Otro usuario agregó que lo mismo pasó el 6 de noviembre en Penonomé, con largas horas de espera, cero organización y descontrol total.

Mientras tanto, en Las Tablas, jóvenes desmayados, padres desesperados y riñas fueron parte del triste cierre de un día que debía ser de orgullo patrio.

Al cierre de esta nota, ninguna autoridad había dado la cara ni explicado qué pasó con la organización del evento.

