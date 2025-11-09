Nacional - 09/11/25 - 09:09 AM

¡Verrrrr...ero en el desfile de Las Tablas! Desorganización y cabreo

No había ni un alma organizando, todo era un desorden. Los muchachos llevaban horas bajo el sol, sin agua, sin comer, y esperando a ver.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

Lo que debía ser una fiesta patria terminó en enojo, cansancio y desmayos.
Padres, docentes y estudiantes denunciaron el despelote monumental que se armó durante el desfile en Las Tablas este sábado 8 de noviembre, donde hasta las 10 de la noche, más de 30 delegaciones se quedaron sin poder salir.

“No había ni un alma organizando, todo era un desorden. Los muchachos llevaban horas bajo el sol, sin agua, sin comer, y esperando a ver si algún funcionario daba la cara”, reclamó una madre visiblemente molesta.

En redes sociales, los comentarios estallaron:

“Eso fue un despelote, los estudiantes esperaron hasta 7 horas para salir. A las 10 pm todavía había buses llenos de estudiantes sin desfilar y filas de colegios en formación. HORRIBLEEE.”

Otro usuario agregó que lo mismo pasó el 6 de noviembre en Penonomé, con largas horas de espera, cero organización y descontrol total.

Mientras tanto, en Las Tablas, jóvenes desmayados, padres desesperados y riñas fueron parte del triste cierre de un día que debía ser de orgullo patrio.

Te puede interesar

¡Verrrrr...ero en el desfile de Las Tablas! Desorganización y cabreo

¡Verrrrr...ero en el desfile de Las Tablas! Desorganización y cabreo

 Noviembre 09, 2025
Traumas y colisiones, entre los más atendidos por la CSS en fiestas patrias

Traumas y colisiones, entre los más atendidos por la CSS en fiestas patrias

 Noviembre 08, 2025
Una tala de árbol provocó falla en línea de transmisión eléctrica

Una tala de árbol provocó falla en línea de transmisión eléctrica

 Noviembre 08, 2025
Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

Noviembre 08, 2025
Minsa confirma brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé

Minsa confirma brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé

 Noviembre 08, 2025

Al cierre de esta nota, ninguna autoridad había dado la cara ni explicado qué pasó con la organización del evento.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida de En La Mira 507 (@enlamira507)

]

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida de Las Panameñadas (@laspanamenadas)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí