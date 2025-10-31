¡Victoria! Panamá gana arbitraje contra Sacyr por $2,300 millones

La República de Panamá obtuvo una importante victoria legal tras ganar el arbitraje de inversión interpuesto por Sacyr S.A., bajo las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

En 2018, Sacyr S.A., parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) para la construcción del Tercer Juego de Esclusas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), presentó un arbitraje internacional solicitando US$2,362 millones, alegando que acciones de la ACP durante la licitación y ejecución del proyecto habrían violado el Tratado de Protección de Inversiones entre España y Panamá.

Sin embargo, el Tribunal arbitral, mediante el laudo emitido el 31 de octubre de 2025, rechazó todas las reclamaciones de Sacyr. Determinó que la empresa no logró probar sus alegaciones y que las acciones de la ACP no pueden ser atribuidas a Panamá como actos soberanos.

Además, destacó que, de no haberse desestimado por falta de mérito, las reclamaciones serían inadmisibles, ya que su fundamento es contractual y no del Tratado.

El laudo también ordena a Sacyr pagar US$6,391,831.66 a Panamá en concepto de costas del arbitraje, incluyendo honorarios legales y gastos del proceso.

Tras darse a conocer el anuncio, el presidente José Raúl Mulino escribió en su cuenta de X que el éxito en el arbitraje interpuesto por Sacyr contra Acp/Panamá es un gran logro. Reconozco esfuerzo del equipo de ACP, sus abogados y los Ministros Chapman e Icaza que colaboraron. Avanzamos con paso firme".