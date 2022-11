Viene la mudanza

La presentadora y nutricionista Ana Lorena y su pareja Rommelito están en los preparativos para la mudanza a su nueva casa, así lo dieron a conocer a sus seguidores de la plataforma de Instagram.

La famosa informó que están en los días de limpieza para nuevo hogar.

Ana Lorena mostró que la casa aún está vacía, no tienen muebles ni ropa ni nada, pero ya empezaron adecuarla para el día de la mudanza.

“WELCOME TO OUR HOME. “Por eso les digo: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.” Mc 11:24. Hace una semana recibimos nuestro primer hogar, llenos de mucha ilusión y un mar de gratitud en nuestro corazón. Cuando Mia nació no estábamos preparados para nada, cuando les digo nada es NADA. Luego vino pandemia y el poco plan que empezábamos a ejecutar se vino abajo. Mantuvimos calma, nunca nos afanamos, solo esperábamos el tiempo que Dios dispusiera para este momento… y aquí estamos, felices, agradecidos, emocionados y con una casa que superó nuestras expectativas”, señaló la famosa al momento que dio a conocer a sus seguidores la buena noticia.

