Vigilancia sanitaria se intensifica ante amenaza de fiebre amarilla

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, tras la notificación de un caso confirmado de fiebre amarilla en Costa Rica, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada al país como medida preventiva.

La entidad recordó que en Panamá no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados. En áreas urbanas, el vector principal es el Aedes aegypti, mientras que en zonas selváticas lo son los mosquitos Haemagogus spp. y Sabethes spp.

Los síntomas pueden variar desde formas asintomáticas hasta casos graves. Entre los signos más comunes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. En formas graves, la enfermedad puede causar ictericia, hemorragias y fallas hepáticas o renales.

