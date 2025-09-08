Villa Alondra se cansa de esperar: Cierran vía por falta de agua

Moradores de la comunidad de Villa Alondra, en el corregimiento de Puerto Pilón, provincia de Colón, cerraron la vía principal este lunes en protesta por la falta de agua potable.

El cierre comenzó pasadas las 5:00 a.m., generando un fuerte congestionamiento vehicular en la carretera que conecta los distritos de Portobelo y Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón.

María Elizabeth Pinzón, de 42 años, denunció que no solo Villa Alondra sufre la escasez del servicio, sino también otras comunidades del corregimiento. “Podemos pasar hasta 15 días sin una gota de agua”, afirmó.

Por su parte, Antonio Vélez, de 26 años, cuestionó la situación. “Tenemos una planta potabilizadora ampliada en Sabanitas, pero no tenemos agua las 24 horas. No es justo”, señaló.

En contraste, Marcos Anorategui, de 32 años, quien se dirigía hacia la ciudad de Colón, expresó su desacuerdo con el cierre de calles. “La gente debe protestar en las instituciones, no afectando a terceros”, opinó.

Hasta el momento, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación en Puerto Pilón.

Cabe destacar que la semana pasada se reportaron protestas similares en otras comunidades del área, especialmente en horas de la tarde, por la misma problemática.