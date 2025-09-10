Ya hay fecha para el inicio de clases en 2026

El Ministerio de Educación ya soltó la bomba: el calendario escolar 2026 quedó listo. Según el Decreto Ejecutivo N.° 49, publicado este martes 9 de septiembre, las clases en escuelas oficiales y particulares arrancan el lunes 2 de marzo de 2026 y terminarán el 11 de diciembre del mismo año.

Del 14 al 18 de diciembre será el periodo de balance final y graduaciones, donde los pelaos reciben sus diplomas.

El decreto también habla de planes para la recuperación de aprendizajes y medidas de gestión de riesgo escolar, pa’ que no los agarren mal parados.

En cuanto a días libres, el primer trimestre tendrá descanso el 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo) y el 1 de mayo por el Día del Trabajador.