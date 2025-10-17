Ya no hay citas en el 2025 para oftalmología en el Nicolás Solano

La alta demanda por el servicio de oftalmología en el Hospital Nicolás A. Solano llevó al centro médico a llenar su capacidad de atención para lo que queda del año, según informaron las autoridades de salud.

Tras 13 años sin ofrecer consultas ni cirugías oculares, la reapertura del servicio despertó un aluvión de pacientes que buscan resolver sus problemas de visión.

Actualmente, todas las citas y cupos para operaciones están agotados y se reanudarán hasta el 2026.

El hospital y el Ministerio de Salud aseguraron que seguirán trabajando en mejorar la atención médica y fortalecer los servicios especializados para atender la alta demanda.