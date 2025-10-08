Ya viene el Pase-U para Panamá Oeste y Veraguas



El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, del 13 al 17 de octubre, se realizará la entrega del segundo pago del Pase-U 2025 para los estudiantes de las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

En esta fase, el IFARHU destinará 18.5 millones de dólares, beneficiando a más de 168 mil estudiantes.

Los pagos se realizarán en las siguientes zonas:

Panamá Oeste: Arraiján, La Chorrera y Coronado.

Veraguas: Soná.

La institución recomienda a los beneficiarios y sus familias consultar el calendario oficial por regiones a través del sitio web: http://ifarhu.gob.pa

