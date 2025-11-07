Zona Libre de Colón sigue siendo el motor que mueve el comercio en la región

La Zona Libre de Colón volvió a demostrar por qué es el corazón del comercio en Panamá y la región. Según el último informe del Área de Estadísticas y Estudios Económicos de la Dirección de Finanzas de la zona franca, entre enero y octubre de 2025 el movimiento comercial acumulado alcanzó B/. 21,377.0 millones, marcando un crecimiento del 1.1% frente al mismo periodo del año pasado.

Lo que realmente está empujando este crecimiento son las reexportaciones, que sumaron B/. 11,505.0 millones, con un aumento del 12.2% respecto a 2024. Octubre fue un mes de locura: las reexportaciones treparon a B/. 3,231.2 millones, un crecimiento impresionante del 151.4% frente a octubre del año pasado y del 229.4% comparado con octubre de 2023.

Esto se debe, sobre todo, al gran movimiento de materias primas para la fabricación de medicamentos que se enviaron a diferentes partes de Panamá, por un valor de B/. 2,043.5 millones.

Entre los productos que más se mueven por la Zona Libre están máquinas y equipos eléctricos, ropa de todo tipo, computadoras, impresoras y monitores, aparatos de radiodifusión y telecomunicaciones, productos de perfumería y cosméticos, calzado deportivo, bebidas alcohólicas, y hasta piedras preciosas y metales finos.

En cuanto al manejo de carga, el informe también muestra un crecimiento sólido. De enero a octubre se movieron 2,036.5 mil toneladas métricas, un 10.7% más que el año pasado.

De ese total, las importaciones sumaron 1,176.7 mil toneladas métricas (un 20.2% más que 2024), y las reexportaciones alcanzaron 859.8 mil toneladas métricas.

En pocas palabras, la Zona Libre de Colón no solo mantiene su rol como el principal motor del comercio regional, sino que sigue creciendo con fuerza, llevando productos de todo tipo a Panamá y más allá.