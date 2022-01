Cancelan presentaciones artísticas en feria de Ocú

La feria de San Sebastián en el distrito de Ocú, la primera de este año en la región de Azuero, anunció la cancelación de algunas presentaciones artísticas en su tarima de espectáculos.

Esto, debido a que algunos integrantes de los conjuntos contratados no presentaron los documentos que acreditaron su esquema completo se vacunación, o bien tienen casos positivos entre sus miembros.

En un comunicado del patronato de la versión 61 de la feria ocueña, los organizadores indicaron que por lo menos tres conjuntos no pudieron presentarse debido al incumplimiento yo de esta medida.

Según el comunicado del patronato, el jueves 20, día de la inauguración del evento ferial se debió suspender dos presentaciones artísticas, entre ellas la del conjunto de Jorge Gómez, ya que uno de sus integrantes no contaba con el requisito del esquema completo de vacunación.

Ese mismo día, el conjunto de Manuel, Abdiel y Los Consentidos, tampoco se pudo presentar debido a que anunciaron que participaron en un evento donde varios asistentes resultaron positivos a Covid-19.

Mientras que para el viernes 21 de enero, se suspendió la presentación del conjunto de Joel Mendoza quien presentó una notificación por un caso positivo, por lo que se también de canceló su presentación.

Sin embargo, se informó que otros artistas como Los Rabanes, Kenny y Kiara, Poveda Show y el espectáculo de magia del mago Nikson, si cumplieron con los requisitos, por lo que se mantienen sus fechas pactadas.

Se indicó que para la contratación de los artistas que se presentarían en la feria, era necesario el esquema completo de vacunación, así como pruebas de hisopado para descartar la presencia de la Covid-19.

"Reiteramos que estamos comprometidos en el fiel cumplimiento de los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud", indicó el comité organizador de la feria de San Sebastián de Ocú.

La versión 61 fue inaugurada la noche del jueves 20 y se extenderá hasta el próximo 24 de enero.

