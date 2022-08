Citan a dueños de puestos de venta de alimentos por irregularidades

Panamá- Manipuladores de alimentos que no contaban con su carné de salud o con el documento vencido, además del incumplimiento de medidas de bioseguridad de Covid-19, fueron detectadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en un evento festivo.

El operativo del Minsa se realizó dentro de los terrenos de la Feria de La Chorrera, en donde estaban ubicados varios locales de venta de alimentos.

Publicidad

Dentro de estos locales se detectaron puestos de venta de chorizos y carne asada que incumplían con las medidas sanitarias de conservación de los productos.

Además de ello, se decomisaron alimentos que no contaban con las medidas de salud dictadas por el Decreto N.º 176 de 27 de mayo de 2019.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Debido a estas irregularidades, los propietarios de estos locales de venta fueron citados para este lunes a la sede regional del Minsa en Panamá Oeste, en donde se aplicará la sanción respectiva.

Contenido Premium: 0