Concejales piden aumento en cantidad de bonos

Los representantes de corregimiento del distrito de Chitré elevaron una petición al gobierno nacional para que se aumente la cantidad de bonos y vales solidarios que se distribuyen en la región, ya que aseguran son muchas las personas que no reciben el beneficio.

Según los concejales chitreanos, a pesar de que viven una difícil situación, muchas familias sin ingresos no están recibiendo el bono, ya que la cantidad que se adjudicó a la provincia no alcanza para cubrir a todos.

Edwin Marquínez, presidente del Consejo Municipal de Chitré, indicó que esperan que para la entrega que inicia esta semana, esperan poder contar con más cantidad de bonos, ya que no han podido cumplir con muchas familias, lo que incluso ha provocado protestas y cierres de calle.

“Esperamos que se escuche la petición que hemos hecho que se nos aumenten los bonos en el distrito. Porque con lo que se nos ha dado anteriormente no hemos cumplido con los corregimientos y tenemos muchas personas en situaciones difíciles, cesadas de su trabajo”, indicó Marquínez.

El pleno del Consejo Municipal elevó la solicitud ante las autoridades para poder cumplir con las comunidades afectadas, ya que aunque aseguran que no son quienes anejan los bonos, si son el primer eslabón al que asisten los moradores en busca de respuestas.

En el distrito de Chitré se reparten cada mes alrededor de 15 mil bonos, sin embargo según las estimaciones esto alcanza a cubrir un 50 por ciento de la población sin ingresos, por lo que se hace necesario un aumento en la cantidad que se otorgan.

Israel Rodríguez, coordinador del programa Panamá Solidario en las provincias de Herrera y Los Santos, indicó que esta solicitud fue presentada y se espera un aumento en cantidad de bonos para la entrega que inicia esta semana.

Aunque no especificó la cantidad de bonos adicionales que se entregarán, Rodríguez manifestó que el beneficio se dará a familias en las que no haya ningún ingreso, ya que el mismo no es para todo el mundo.