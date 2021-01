Un hombre de 50 años de edad fue condenado a 132 meses de prisión y a otro ciudadano de 24 años de edad a la pena de 116 meses de prisión, como penas principales, por los delitos de Tentativa de Homicidio, Posesión Ilícita de Armas de Fuego y Posesión de Sustancias Ilícitas.

A los hoy condenados se le puso como pena accesoria la inhabilitación de ejercer funciones públicas por un período de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.

La condena impuesta por la juez de garantías, Irina Gutiérrez se logró mediante acuerdo de pena entre el fiscal adjunto de homicidios y femicidio del Ministerio Público, Bolivar Espinoza, el defensor publico, Luis Corro y el defensor técnico particular, Rafael Santamaría.

