Designan nueva directora de cultura para Colón

Rudy Rodríguez fue designada como la nueva directora regional de Cultura para la provincia de Colón, en un acto que presidió Giselle González, Ministra de Cultura en la sede de la Cámara de Comercio de la costa atlántica.

Rodríguez reemplaza en el cargo a Ernesto Polanco, reconocido docente del folklor.

En esta presentación estuvieron autoridades de la provincia, dirigentes gremiales, cívicos y culturales de Colón.

La ministra González en este evento hizo un reconocimiento público de la labor desarrollada hasta hace algunos días del anterior director, Ernesto Polanco.

Aseguró que existe un compromiso de este ministerio de desarrollar cada una de los proyectos que el presidente Laurentino Cortizo se ha comprometido a realizar en Colón.

“Yo me siento muy contenta de tener una directora regional como Rudy, pero sobre todo me tomo unos minutos para públicamente agradecer a Ernesto Polanco, todo el esfuerzo brindado al frente del ministerio en la provincia y le he pedido que acompañe a la nueva directora a transmitirle toda la experiencia que él ha tenido como gestor cultural de la misma”, dijo González.

“El Ministerio de Cultura tiene proyectos importantes en la provincia de Colón y creo que el más importante es la construcción del Centro de Bellas Artes e Industrias Creativas en el antiguo Colegio Abel Bravo, tan solo hace dos días nos reunimos con el director de CONADES y la Secretaria de Seguimiento y luego de la fase de estudios de suelo y de impacto ambiental, en los próximos días se va a iniciar los trabajos de construcción y si todo nos acompaña antes de culminar la actual administración los colonenses podrán tener su centro de cultura”, sostuvo la ministra Giselle Gonzáles, quien aseguró que esta es una meta que se ha propuesto.

“Estamos trabajando con metas establecidas, lo que no se le pone fecha, se queda en sueño y lo que hemos venido hacer es establecer fechas definidas a los proyectos y establecer metas cruciales para beneficio de la provincia”

De igual forma la ministra de Cultura destacó que se estableció una meta para que, dentro de dos semanas, se pueda tener un cronograma que permita la conformación de una Orquesta Sinfónica Estudiantil, a la cual el Ministerio dotará de los instrumentos musicales necesarios.

A todo esto, Michell Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón y la representante de los artesanos y emprendedores colonenses, Xenia Contreras, destacaron por su lado, la necesidad de unir todos los esfuerzos por garantizar el empoderamiento de todo los que viven en la provincia, para transformar a través del arte y la cultura la misma.

