Encuentro nacional de jóvenes podría ser presencial

La gran fiesta de la juventud cristiana panameña, el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil (ENRJ), podría realizarse de forma presencial en enero del año 2022.

Así lo dieron a conocer los organizadores del evento, quienes evalúan la posibilidad de reunir a unos 400 jóvenes de todo el país para un encuentro presencial, mientras que el resto de los asistentes lo harían de forma virtual.

El ENRJ, en su versión 43, no tendrá los miles de jóvenes que cada año se reúnen en la región azuerence para tener una experiencia espiritual, sin embargo se espera que del 20 al 23 de enero se pueda realizar en cualquiera de sus modalidades.

El coordinador del evento, el sacerdote Raúl De León, informó que entre las novedades que traerá en el 2022 el encuentro, está que el mismo no se realizará en Chitré o en los terrenos de la Feria de Azuero, si no en el distrito de Parita.

Además indicó que se encuentran evaluando la situación del país y la región de Azuero en cuanto a la pandemia, ya que la modalidad del evento es que los jóvenes se hospedan en casa de familias, lo que podría ser una limitante.

“Todavía ante las circunstancias que vivimos, como organización no nos atrevemos a hacer el encuentro de forma masiva”, indicó el párroco, quien no descartó que en caso que la situación no mejore, se haga 100 por ciento virtual.

Añadió que se han distribuido entre las diferentes diócesis los cupos para 400 personas, en caso de hacerlo de forma presencial, número máximo de participantes que estarían manejando.

De igual forma no se ha definido la obligatoriedad de que la cita sea para personas 100 por ciento vacunadas, aunque sí anunció que todo el que asista deberá presentar una prueba de hisopado con resultado negativo de al menos 24 horas antes de la actividad.

Para la actividad, se espera la participación de predicadores nacionales e internacionales, en el primer ENRJ presencial post pandemia, luego que en el año 2021 el mismo se realizó de forma virtual.