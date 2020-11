Implacable furia de naturaleza: 8 desaparecidos y 600 damnificados en ChiriquÃ­

La furia de la naturaleza fue impacable en Chiriquí. Al menos 8 personas desaparecidas (Tierras Altas y Renancimiento) y más de 600 familias afectadas dejó las fuertes lluvias que causaron estragos ayer en la provincia de Chiriquí en puntos como: Tierras Altas, Bambito , Cerro Punta, Volcán, Boquete, Barú y comarca Ngäbe Buglé.

Se conoció por parte de las autoridades municipales de Tierras Altas, la desaparición de cinco personas tres adultos (dos mujeres y un hombre) y dos menos de 6 y 8 años, momentos en que se encontraban en una residencia que, presuntamente, fue arrastrada por un deslave.

Mientras que en el sector de Cañas Gordas en Renacimiento se ha dado a conocer de tres personas, presuntamente, desaparecidas por la crecida del afluente.

Varios ríos que se salieron de su cauce, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y obstrucción de vías-caminos y pérdidas de cultivos es el balance general de la situación en Chiriquí, declarada zona de amarilla por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Varias viviendas fueron arrasadas por el fuerte corriente de los ríos. Hubo desesperación entre los habitantes que salía de sus casas por temor, algunas familias fueron rescatadas por el Senan. Los damnificados perdieron todo, están alojados en albergues como: iglesias y escuelas.

Los equipos de respuesta no han podido llegar a algunas comunidades porque la carretera están obstruidas. Los equipos de rescate y socorrismo no han descansado en busca de familias que piden ayuda.

Las autoridades municipales, entidades gubernamentales y la Fuerza de Tarea Conjunta se han unido para auxiliar a los chiricanos. El censo por daños y la ayuda humanitaria continúa.

Balance

En Barú el desbordamiento del río Chiriquí Viejo dejó 27 personas afectadas; en Bugaba producto de las inundaciones 5 personas afectadas, en Boquete los deslizamiento de tierra afectaron a 35 personas, en Besikó, Comarca Ngäbe Buglé 212 personas afectadas producto del desbordamiento del río Fonseca, mientras que en Gualaca 40 personas; sin embargo el mayor número de afectados se registran en Tierras Altas donde 233 personas se han visto afectadas

Las autoridades han habilitado albergues: en Barú, Boquete, Besikó (Comarca Ngäbe Buglé) Gualaca, Tierras Altas y Bugaba.