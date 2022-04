Investigan policentro por entregar medicinas en sobres engrapados

Panamá- Luego de que se divulgara recientemente en redes sociales, por parte de una paciente del policentro Dr. Juan Antonio Núñez de la ciudad de Colón, la entrega de medicinas (ácido fólico) sueltas en hojas engrapadas, la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa) inició una investigación del caso.

Mediante un comunicado, el Minsa informó que se ordenó corregir la anomalía en la entrega de medicamento a pacientes del policentro Juan Antonio Núñez.

La institución ordenó acciones inmediatas ante la queja presentada, la primera de ellas, proceder a contactar a la paciente para entregarle el medicamento adecuadamente, y luego se hizo un llamado de atención a la farmacia de esta instalación de salud. En ese sentido, se solicitó hacer la corrección para las buenas prácticas de almacenamiento y atención.

Además, se va a realizar una reunión con directores médicos de la región para verificar que esta situación no se esté presentando en otros centros de salud, porque todo medicamento debe conservarse en condiciones idóneas que impidan su alteración, para así obtener una máxima eficacia. El calor, el aire, la luz y la humedad pueden dañarlos.

Hace un rato estuve en una cita médica en la policlínica Juan A. Nuñez en Calle 9 y he quedado indignada por cómo me entregaron el medicamento que me recetó el Doctor,como es posible que yo esté pagando un seguro y me entregar unas patillas grapadas en una hoja blanca @MINSAPma pic.twitter.com/u9B3B8PDQp