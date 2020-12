Jornada humanitaria beneficia a más de 200 familias en Coclé

Más de 200 familias del corregimiento de Piedras Gordas, específicamente de las comunidades de Las Delicias y Calabazo N°2 se beneficiaron con la gira de salud y asistencia social organizada por el Despacho de la Primera Dama, ayer martes 1 de diciembre en la provincia de Coclé.

Bajo el liderazgo de la Primera Dama, Yazmín Colón de Cortizo, su equipo de trabajo realizó una labor articulada con entidades de Gobierno, para brindarles una respuesta oportuna a las familias de estas comunidades que se han visto afectadas a causa de la pandemia.

Yazmín Colón de Cortizo aprovechó el recorrido para dar un mensaje de aliento y destacar el talento de las artesanas de La Pintada, “donde se confecciona el mejor sombrero del mundo”. “Estoy muy feliz de regresar a La Pintada”, añadió.

En la gira comunitaria, Colón de Cortizo compartió con 32 mujeres, entre amas de casa y artesanas de las comunidades de Las Delicias y Calabazo N°2, a quienes exhortó a seguir trabajando en las artesanías como un motor de la reactivación económica.

Las asistentes recibieron bolsas de alimentos secos y enlatados, productos ricos en proteína, artículos de aseo personal, calzados para niños, útiles escolares y balones de fútbol para los más pequeños.

Joel González, Representante de Piedras Gordas, agradeció al Despacho de la Primera el apoyo brindado a los moradores de la comunidad de Machuca que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo en noviembre pasado. En esta comunidad se repartieron bolsas de comida y leche para bebés.

“Hoy sentimos que somos visibles y renace la esperanza con su visita. Hace más de 20 años que la Primera Dama de la República no nos visitaba en nuestro corregimiento”, dijo.

G/C