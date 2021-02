MÃ¡s de 500 turistas han subido al volcÃ¡n BarÃº

Las autoridades del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), en la provincia de Chiriquí, confirmaron el ascenso de aproximadamente unos 516 turistas en lo que va del año, al volcán Barú, desde la apertura de las áreas protegidas de los cuales 62 han sido de nacionalidad extranjera.

Los turistas quienes han recorrido esta joya natural, ubicada en la provincia de Chiriquí, según la institución, lo han hecho cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

La reapertura a las áreas protegidas del país, se inició el pasado 16 de enero, y desde entonces por el Puesto de Control de Los Llanos pueden ingresar 25 turistas con sus respectivos guías.

Luego de evaluar las condiciones climáticas, del sendero y comportamiento de la pandemia en la provincia de Chiriquí se aumenta a partir del próximo lunes, 15 de febrero, el acceso de cinco a 10 vehículos por el Puesto de Control de Camiseta, distrito de Boquete; y 50 visitantes.

Se deben cumplir con las normas de bioseguridad, todos en burbuja familiar, seguir las normas de acceso al Parque Nacional Volcán Barú y previamente, en días laborables, separar su cupo al correo electrónico [email protected]

En el correo se debe anexar los siguientes datos: fecha de la visita, cantidad de turistas, nombre completo, teléfono y email de contacto, nombre completo de quien reserva y del guía, edades de los visitantes, nacionalidad, placa del vehículo (si aplica). Una vez enviado, esperar su respuesta de confirmación.

El horario de ingreso al área protegida se habilita de 4:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Es obligatorio el uso de mascarilla, portar gel antibacteriano o alcohol, distanciamiento social, no llevar mascotas, tampoco se permite alimentar la fauna, no ingresar bebidas alcohólicas ni fumar y no está permitido llevar, extraer o transportar especies de fauna o flora, o partes o sub-partes de estas.

Medidas que se establecen con mayor rigurosidad por parte de las autoridades ante la apertura de estos sitios turísticos en medio de la pandemia.