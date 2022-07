Municipios también se ven afectados por los cierres

Municipios de la región de Azuero también se han visto afectados por los cierres de calle y bloqueos de diferentes vias, ya que no se ha logrado recaudar los tributos esperados.

Tal es el caso del municipio de Las Tablas, región del país que aunque acaba de vivir sus fiestas patronales sin impedimentos, no ha logrado reponerse al 100 por ciento en lo que a economía se refiere.

Este distrito en los primeros siete meses del año sólo ha recaudado el 40 por ciento de su presupuesto, lo que podría poner en riesgo su funcionamiento, por tratarse de un municipio no subsidiado.

Para el alcalde de Las Tablas, Ángel Barrios, los cierres de vías y la incertidumbre por la situación económica podrían ser algunas de las causas de la baja recaudación de tributos.

El municipio de Las Tablas tiene 24 corregimientos, uno de los más grandes de la región en número, y sus principales ingresos provienen del pago de tributos de contribuyentes, entre ellos productores agrícolas y ganaderos.

Pero además, hay un aporte significativo de comerciantes que al no poder vender sus productos también se ven afectados.

Los trabajadores municipales esperan que esta situación no afecte sus puestos de trabajo, aunque reconocen que de no darse una mejoría no creen que puedan completar los ingresos del año, lo que pone en riesgo el pago de la planilla.

