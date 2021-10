Pacientes afectados por el dietinelglicol cierran Divisa[Video]

Panamá- Pacientes afectados por el jarabe contaminado con dietinelglicol salieron nuevamente a las calles en reclamación de lo que consideran son algunos de sus derechos debido a su situación.

LEE TAMBIÉN: Aprueban en tercer debate artículo de reforma electoral vetado por Nito

Publicidad

Desde tempranas horas de la mañana, pacientes y familiares de afectados de todo el país, cerraron los cuatro paños de la via en el cruce de Divisa, para exigir la presencia de altas autoridades del gobierno nacional, que les den respuestas.



Según los afectados, quienes conforman el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Vida (COFADESAVI), llevan más de 15 años de lucha, sin respuestas a sus solicitudes.



Entre ellas reclaman la certificación de cientos de pacientes a nivel nacional que aún no son tomados en cuenta como afectados, así como un aumento a la pensión vitalicia que mantienen y la agilización de citas y medicamentos.



Briceida de Trejos, presidenta del capítulo de Los Santos, indicó que permanecerán en las vías hasta que el presidente Cortizo llegue al sitio y dialogue con ellos.

De lo contrario, sentenció que si es necesario amanecerán con las vías cerradas, ya que hacen falta alrededor de mil 300 personas por certificar.



El cierre causó un descomunal tranque vehicular hacia la región de Azuero, así como en la vía que conduce hacia Coclé y Veraguas, afectando a pasajeros de buses de transporte, productores agropecuarios y trabajadores del sector público y privado, entre otros.

#ProvinciasCri Cierre de vías a la altura de Divisa. Un grupo de personas afectadas por el dietilenglicol exigen justicia y que resuelvan sus múltiples problemas.



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/Q34YaeXKW6 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 22, 2021