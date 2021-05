Perra que mordiÃ³ a mujer es captada en otro video que muestra su agresividad

Un vídeo que circula en redes sociales con duración de 58 segundos captado por la cámara de una residencia en el sector de Ivu Pueblo Nuevo en David Este, muestra cómo el animal que atacó a una mujer en Chiriquí días antes había atacado a otro can de menor tamaño.

En el vídeo se observa a la señora Teodolinda Rosa Luna, quien fue atacada en días pasados por un can, transitando por el área cuando el mismo animal que le produjo mordeduras, en compañía de otro perro pasan muy cerca a ella y atacan a un can más pequeño.

Los dos animales insistentemente muerden a un perro muy pequeño, tras pasar varios segundos y el ruido que producen los animales, dos moradores con palo en mano logran salir de sus residencias para evitar que los animales mordiendo al más pequeño.

Este video que ha circulado en redes sociales posterior al video del ataque a la ciudadana chiricana una vez más causa indignación en la población, quienes aseguran que cómo este animal y la irresponsabilidad de su dueño existen múltiples casos no solo en Chiriquí, sino a nivel de todo el país

La población ha solicitado a las autoridades que no esperen que pase unos días y el caso se olvidé, ya que el dueño debe recibir una sanción y el animal debe ser llevado a un lugar donde no cause daño a nadie.

Durante un recorrido que realizará el departamento de Zoonosisis del Ministerio de Salud y la juez de paz de David Este en Chiriquí en busca del animal, el propietario aseguró que ya no se mantenía en el sitio, por lo que se pidió que el animal fuera ubicado para que obtuviera la vacuna contra la rabia.

Cabe resaltar que la señora Rosa Luna no era la primera vez que era agredida por este can, ya en otra ocasión el animal la había atacado, pero las heridas no eran de consideración.

Vecinos del propietario del animal dijeron que se trata de una perra y siempre se ha mostrado agresiva en contra de la personas que transitan por el lugar.

#ProvinciasCri Perra que mordió a mujer es captada en otro video que muestra su agresividad. Los moradores del IVU en David, Chiriquí, piden sanción para el dueño del animal. pic.twitter.com/VMBOU8Gh7R — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) May 19, 2021