Personal de hospital chiricano queda atrapado por varias horas en ascensor

Una enfermera y un funcionario de mantenimiento de la Caja de Seguro Social (C.S.S.) del hospital Rafael Hernández, quedaron atrapados por varias horas en uno de los ascensores que utilizan en la torre Covid habilitada para los pacientes positivos, confirmaron hoy, sábado , los propios afectados.

Hoy, sábado en horas de la mañana, un funcionario de mantenimiento quedó atrapado en el ascensor por varias horas, procediendo funcionarios de la institución a buscar la manera de abrir las puertas para salir de la cabina.

“Lo que yo viví en el ascensor no se lo deseo ni a mi peor enemigo, fueron más de tres horas que quede atrapado en el ascensor con toda la ropa especial en la torre Covid que se usa, donde además de detenerse el ascensor y no responder al panel de control, el aire acondicionado dejó de funcionar y no podía quitar la vestimenta, porque me podía contagiar del Covid, lo cual fueron momentos difíciles los que viví durante esas horas”, narró Darwin Castillo, uno de los funcionarios atrapado.

El segundo caso fue el de la enfermera Roxana Cepeda, quien confirmó que la semana pasada también quedó atrapada en este ascensor y demoró varias horas en ser rescatada.

La enfermera hizo un llamado a las autoridades de la Caja de Seguro Social para que se garantice el buen funcionamiento de este ascensor, ya que estas instalaciones son nuevas y están exponiendo sus vidas cada vez que usan este equipo el cual ya viene presentando problemas.

Ambos al momento de ser rescatados fueron atendidos por sus compañeros , quienes exigen que esta situación que debe ser corregida en el menor tiempo posible.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social no se han pronunciado sobre los dos incidentes con funcionarios del hospital Rafael Hernández, pero se conoció que el personal que labora en la torre Covid acudió a la dirección médica a presentar la queja por los problemas que está enfrentando uno de los ascensores de las nuevas torres de este nosocomio y donde se han ubicado a todos los pacientes positivos a coronavirus.