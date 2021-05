Se cansaron de esperar su bono y cierran la Panamericana

Se cansaron de esperar el bono solidario y se lanzaron a cerrar la vía Panamericana a la altura de Río Hato en la provincia de Coclé.

Los manifestantes colocaron barricadas para evitar el paso de los vehículos lo provocó un tranque ya que se trata de la vía principal de acceso al interior del país.

LEE TAMBIÉN: Declaran culpables a homicidas de enfermero

Publicidad



De acuerdo a los manifestantes, la promesa del pago del vale digital no se ha cumplido y desde el mes de marzo están a la espera que el gobierno responda, ya que el vale digital es usado para suplir las necesidad básica de alimentación.

Unidades de la Policía Nacional se acercaron al lugar a intentar convencer a los moradores a que despejaran las vías, pero éstos explicaron que estaban cansados que les indicaran que se entregaría el vale digital, pero la respuesta no llegaba de las autoridades locales.

Los manifestantes participaron con sus hijos en esta medida de lucha.

No es el primer grupo que adopta la medida de fuerza para llamar la atención del Gobierno y se haga efectivo el pago del vale digital, como parte de un programa de apoyo económico del Gobierno de Laurentino Cortizo conocido como Panamá Solidario, creado a inicio de la pandemia por Covid-19.