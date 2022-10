Temor en Brisas de Mirador por inundaciones (Video)

Residentes de la barriada Brisas de Mirador 1 y 2 en Panamá Este están preocupados, debido a que la quebrada que corre atrás de las barriadas amenaza con salirse de su cauce.

LEE TAMBIÉN: Fuertes lluvias causan afectaciones a la provincia de Chiriquí

Publicidad

Es la primera vez en 10 años que la quebrada crece tanto.

En el sector está lloviendo desde las 6:00 a.m. y pasadas las 2:00 p.m. empezó a escampar, pero eso no indica que en Cerro Azul no esté lloviendo.

Tan solo está semana un enorme árbol de espave cayó sobre 3 viviendas en Brisas del Mirador 2.

Y hace unos días dis hermanas fallecieron ahogadas tras ser sucionadas por una alcantarilla al salir del CEBG Ciudad Santa Fe.

Normalmente el cauce de la quebrada no supera el pie de profundidad y corre a varios metros más abajo del nivel de las viviendas.

#NacionalCri Residentes de la barriada Brisas de Mirador 1 y 2 están preocupados. La quebrada que corre atrás de las barriadas amenaza con salirse de su cauce. Es la primera vez en 10 años que la quebrada crece tanto. Video: Rocío Martins. pic.twitter.com/GKyU3y5G1b — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 1, 2022

Contenido Premium: 0